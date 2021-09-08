تعرف على جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8 سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2022، والذي سيشهد 12 مواجهة في تصفيات أوروبا، و4 في تصفيات قارة أمريكا الشمالية والبحر الكاريبي.

تُستأنف اليوم الاربعاء 8 سبتمبر باقي مباريات الجولة السادسة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، والبداية ستكون بمباراة ضمن المجموعة العاشرة -الأخيرة-، بين أرمينيا وليشتنشتاين في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش.

وفي تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، ستنطلق بداية 11 مباراة في تصفيات أوروبا، أبرزها مواجهة بطل القارة العجوز منتخب إيطاليا لنظيره منتخب ليتوانيا على ملعب سان سيرو ضمن المجموعة الثالثة.

ويحل منتخب اسبانيا ضيفًا ثقيلًا على منتخب كوسوفو في ملعب فاديل فوكري ستاديوم، ضمن منافسات المجموعة الثانية، كما تسافر ألمانيا للقاء آيسلندا على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم في المجموعة العاشرة.

ويصطدم وصيف بطولة يورو 2020 منتخب إنجلترا بنظيره منتخب بولندا في قمة مباريات اليوم على استاد سلاسكي الدولي بمدينة شورزوف، ضمن المجموعة التاسعة.

نذهب إلى قارة أمريكا الشمالية، حيث تُلعب مباراة واحدة ضمن تصفيات كأس العالم 2022 اليوم الاربعاء بين كندا والسلفادور، أما الثلاث مواجهات المتبقية ستقام فجر الخميس 9 سبتمبر.

جدول مواعيد مباريات اليوم الاربعاء 8 سبتمبر في تصفيات كأس العالم 2022

-ملحوظة: جميع المواعيد بتوقيت جرينيتش.

تصفيات أوروبا

الساعة 16:00 | أرمينيا وليشتنشتاين – الجولة 6 – المجموعة J – منقولة على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

الساعة 18:45 | اليونان والسويد – الجولة 6 – المجموعة B – قناة بي إن سبورتس 1

الساعة 18:45 | كوسوفو وإسبانيا – الجولة 6 – المجموعة B – قناة بي إن سبورتس إكسترا 2

الساعة 18:45 | آيسلندا وألمانيا – الجولة 6 – المجموعة J – قناة بي إن سبورتس إكسترا 1

الساعة 18:45 | مقدونيا الشمالية ورومانيا – الجولة 6 – المجموعة J – قناة بي إن سبورتس 3

الساعة 18:45 | إيطاليا وليتوانيا – الجولة 6 – المجموعة C – قناة بي إن سبورتس بريميوم 2

الساعة 18:45 | إيرلندا الشمالية وسويسرا – الجولة 6 – المجموعة C – قناة بي إن سبورتس 3 الإنجليزية

الساعة 18:45 | ألبانيا وسان مارينو – الجولة 6 – المجموعة I – قناة بي إن سبورتس 4

الساعة 18:45 | المجر وأندورا – الجولة 6 – المجموعة I – قناة بي إن سبورتس 2

الساعة 18:45 | بولندا وإنجلترا – الجولة 6 – المجموعة I – قناة بي إن سبورتس بريميوم 1

الساعة 18:45 | روسيا البيضاء وبلجيكا – الجولة 6 – المجموعة E – قناة بي إن سبورتس بريميوم 3

الساعة 18:45 | وبلز وإستونيا – الجولة 6 – المجموعة E – قناة بي إن سبورتس 2

تصفيات أمريكا الشمالية