عاجل.. كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر رسمياً

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، خلفا لحسام البدري.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، إقالة الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على أن يتم تعيين الجهاز الجديد في غضون 48 ساعة.

وجاءت إقالة البدري بعد أقل من 24 ساعة على التعادل مع الجابون بنتيجة 1-1، على ملعب فرانسيفيل، في الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد المصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بيانا، أكد فيه أن كيروش سيكون هو المدير الفني الجديد لـ"الفراعنة".

وأكد الاتحاد في بيانه أن كيروش سيعاونه كل من ضياء السيد كمدرب عام، ومحمد شوقي كمدرب مساعد، بالإضافة إلى عصام الحضري كمدرب لحراس المرمى.

كما يضم الجهاز المعاون للمدرب البرتغالي مساعدا أجنبيا له ومحللا للآداء وأخصائيا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل للاتحاد.

ومن المقرر أن يصل الجهاز المعاون لكيروش إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، على أن يصل المدرب البرتغالي نفسه نهاية الأسبوع المقبل.

ويعتبر كيروش من المدربين أصحاب الخبرات الواسعة، حيث يبلغ من العمر 68 عاما، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 33 عاما، وتحديدا في 1988 مع منتخب البرتغال تحت 17 عاما.

ومن أبرز المحطات في مسيرة كيروش تدريب منتخبات الإمارات والسعودية وجنوب أفريقيا وكولومبيا، بالإضافة إلى ريال مدريد الإسباني والعمل كمساعد في مانشستر يونايتد الإنجليزي.