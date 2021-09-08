الامارات | لاعب الجولف الهندي جيف ميلكا يحصل على الإقامة الذهبية

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب الجولف الهندي جيف ميلكا يحصل على الإقامة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفتح الإمارات أبوابها للرياضين والمواهب العالمية، وتقدر بالفعل ما يحملونه بداخلهم من عزيمة وإصرار، لذا كانت المكافأة لهم إقامة ذهبية تقدمها لهم هدية على كل ما يقدمونه. وأصبح لاعب الجولف الهندي جيف ميلكا سينغ آخر الذين انضموا إلى قائمة الحاصلين على الإقامة الذهبية، والتي تتسع يومياً منذ إطلاقها في 2019.

وتم تكريم سينغ، سفير لعبة الجولف الهندية، لإنجازاته المتميزة في اللعبة ومنحه الإقامة الذهبية المرموقة - ليصبح أول لاعب جولف محترف يُمنح هذا الشرف.

كان سينغ البالغ من العمر 49 عامًا على علاقة طويلة بدبي، حيث شارك في العديد من البطولات وكوّن العديد من العلاقات في المدينة.

وحصل سينغ، الفائز بأربعة ألقاب في الجولة الأوروبية، وأربعة ألقاب في جولة اليابان للجولف وستة في الجولة الآسيوية، على "البطاقة الذهبية" لمدة 10 سنوات لكونه رياضيًا محترفًا من النخبة. وقال سينغ، الحائز على جائزة "بادما شري"، رابع أعلى جائزة مدنية من قبل حكومة الهند لمواطنيها: "هذا شرف كبير. أعتقد أنني أتيت إلى دبي لأول مرة في عام 1993، وقد أحببت كل لحظة من إقامتي هنا وأعجبت كثيرًا بطاقة هذه المدينة الرائعة النابضة بالحياة." وأضاف: "لقد استمتعت عائلتي بالعديد من العروض في دبي، مثل تنوع المطاعم والتسوق، ولكن لكوني لاعب جولف محترف، فإن أكثر ما جذبني هو جودة ملاعب الجولف ومرافق التدريب المتواجدة هنا ، والتي لا تقارن. شيء آخر أحبه في دبي هو التواصل السهل والمستمر بالبلدان الأخرى. نظرًا لعدد السفريات التي نقوم بها من أجل البطولات، فإن الموقع الجغرافي لا مثيل له. وبفضل طيران الإمارات، لن تكون بعيدًا عن أي ركن من أركان العالم.وتابع: يشرفني حقًا أن تأخذني حكومة دبي في الاعتبار للحصول على الإقامة الذهبية. بالنسبة لشخص يقضي الكثير من الوقت في هذه المدينة وأقام العديد من الصداقات على مر السنين، أتطلع إلى أن أكون مقيمًا هنا."

ينضم جيف إلى قائمة رائعة من الرياضيين والنساء وكذلك المشاهير للحصول على هذا التكريم من إقامات دبي الذهبية لكبار الرياضيين. وتشمل قائمة الحاصلين على إقامة دبي الذهبية ما يلي: نوفاك ديوكوفيتش (صربيا)، سانيا ميرزا (الهند)، كريستيانو رونالدو (البرتغال)، لويس فيجو (البرتغال)، ميراليم بيانيتش (البوسنة)، بول بوجبا (فرنسا)، وروبرتو كارلوس (البرازيل) وروميلو لوكاكو (بيلجيكا) وشعيب مالك (باكستان) وسانجاي دوت (بوليوود) وشاه روخ خان (بوليوود).

وأصبح سينغ، الذي احترف في عام 1993 بعد مسيرة رائعة للهواة تضمنت تمثيل الهند في كأس أيزنهاور عامي 1988 و 1992، أول هندي يتأهل للجولة الأوروبية وجولة اليابان للجولف. كما أصبح أول لاعب من بلاده يلعب جميع البطولات الأربع الكبرى وأصبح رقم 1 في آسيا مرتين.

السجل الذهبي لجيف ميلكا سينغ

دبي ديزرت كلاسيك 2001: المركز السادس مكرر

بطولة جولة موانئ دبي العالمية 2012: المركز 21 مكرر

السباق إلى دبي 2008: المركز 12

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