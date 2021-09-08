الامارات | "شلبي" يخطب ود جماهير الأهلي في أول ظهور تلفزيوني بعد الإيقاف

شكرا لقرائتكم خبر عن "شلبي" يخطب ود جماهير الأهلي في أول ظهور تلفزيوني بعد الإيقاف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الإعلامي المصري، مدحت شلبي، إلى الظهور مجددا على قنوات "أون سبورت"، عقب انتهاء فترة إيقافه من قبل القناة، على خلفية انتقاده لجماهير النادي الأهلي. وأوقفت قناة "أون سبورت" مدحت شلبي حتى انتهاء الموسم المنصرم، ردا على شكوى من الأهلي في حق المذيع، بعد وصفه للبعض منهم بـ"البلهاء".

واستهل شلبي برنامجه بتوضيح أنه لم يتعمد مهاجمة جماهير الأهلي، ومؤكداً على أن كلامه كان موجها إلى النقاد والإعلاميين والمواقع. وقال: جميع الأندية الشعبية فوق رأسي، ولم أخطىء على الإطلاق في حق أحد أو أقصد فئة من الجماهير بعينها". وأضاف: «للأسف أحد الإعلاميين، قال إن مدحت شلبي زملكاوي ولعب في ناشئي الزمالك، هذا شرف، ولكن لم يحدث من قبل، والمفاجأة التي لا يعلمها أحد أنني قمت بالتدريب في النادي الأهلي، وتوليت مهمة فريق دون 18 سنة، وكان علاء عبد الصادق، مدير الكرة بالنادي الأهلي الأسبق، لاعبا ضمن صفوف هذا الفريق". واختتم شلبي تصريحاته قائلاً: «دائمًا ما أقف على مسافة واحدة بين الأهلي والزمالك، والكرة في مصر لن تكون لها طعم بدون الأهلي أو الزمالك".

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