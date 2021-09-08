الشرقي يستقبل الفائز في بطولة الألعاب المائية لمجلس التعاون الخليجي

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

استقبل الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ، بمكتبه بالديوان الأميري، سباح منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية حمد محمد آل علي الفائز في بطولة الألعاب المائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وبارك للسبّاح البطل وفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية على الفوز وما تم تحقيقه من نتائج مشرفة في البطولة .. مشيرا إلى الدعم الذي يحظى به الرياضيون بالفجيرة بفضل توجيهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة ، مؤكّدً دعمه لرياضة السباحة، وتشجيعه للناشئين والشباب على التدريب المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية والمشاركة في البطولات المحلية والدولية.

وأحرز السبّاح حمد محمد آل علي في الدورة الـ 28 للبطولة التي أقيمت في قطر في الفترة من 19 - 21 أغسطس الماضي، على الميدالية الفضية في سباق 100 متر ظهر، والميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر ضمن الفئة العمرية 11-12 عاما.

وتوجّه اللاعب حمد محمد آل علي بالشكر والتقدير إلى ولي عهد الفجيرة على متابعته الدائمة وتشجيعه المستمر لأصحاب المواهب الرياضية من شباب الفجيرة، وتشجيعهم على مواصلة الجهود لتعزيز اسم دولة الإمارات في المجال الرياضي.

حضر اللقاء.. سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعدد من إداريّي نادي الفجيرة للفنون القتالية.