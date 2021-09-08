الامارات | مدرب المنتخب المصري الجديد.. حسن شحاتة يدخل على الخط

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب المصري الجديد.. حسن شحاتة يدخل على الخط والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دخل أسطورة الكرة المصرية ولاعب الزمالك السابق حسن شحاتة قائمة المرشحين لتدريب المنتخب المصري لكرة القدم خلفاً للمدير الفني المقال حسام البدري بعد العروض الفنية غير المرضية للشارع الرياضي المصري بتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 والتي يحتل فيها الفراعنة المركز الثاني (4 نقاط) خلف نظيره الليبي (6 نقاط)، في وقت يتأهل أبطال المجموعات فقط إلى الدور الحاسم للتصفيات.

وذكرت صحيفة الشروق المصرية أن شحاتة يقترب من تولي تدريب المنتخب، وسينضم إليه ضياء السيد مدرباً عاماً، ووائل جمعة مديراً، ومحمد شوقى ومحمد حمص مساعدين وعصام الحضرى مدرباً لحراس المرمى.

ويأتي ترشيح شحاتة للعودة إلى المنتخب بعدما كان قد سجل فترة ذهبية قاده خلالها للفوز بكأس أمم إفريقيا (2006، 2008، و2010)، في وقت ينافسه على المنصب نفسه اللاعب الدولي السابق ومدرب الاتحاد السكندري حسام حسن، والمستشار الفني الحالي لاتحاد الكرة المصري، البرتغالي فينجادا.

وكانت جماهير مصرية قد أطلقت قبل يومين حملة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لتعيين حسام حسن، خلفاً للبدري، على اعتبار أنه الأصلح لهذه الفترة الحرجة.

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