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الامارات | محمد صلاح مهدد بالغياب مجدداً عن المنتخب المصري

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "صدى البلد" المصري، عن احتمال غياب نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، محمد صلاح، عن مباراتي ليبيا، المقرر إقامتهما يومي 9 و12 أكتوبر المقبلين، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال الموقع المصري إن احتمال غياب صلاح عن المنتخب، تعود إلى رفض إدارة سفر صلاح إلى مصر بسبب القيود التي وضعتها السلطات الإنجليزية، التي تجبره على الخضوع إلى حجر صحي لمدة 10 أيام فور عودته من المنتخب، وذلك تجنباً لـ ".

وأكد "صدى البلد"، أن غياب صلاح، سيكون مؤثراً للغاية عن صفوف المنتخب، في ظل القدرات الفنية والبدنية التي يتمتع بها نجم ليفربول وهداف ، خصوصاً أن "الفرعون المصري" غاب عن مواجهة مصر وأنغولا التي أقيمت مطلع الشهر الجاري في القاهرة بسبب القيود الإنجليزية ذاتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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