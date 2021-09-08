الامارات | "لن ترغب في تفويت هذا الحدث".. ترامب يشارك في نزال للملاكمة

شكرا لقرائتكم خبر عن "لن ترغب في تفويت هذا الحدث".. ترامب يشارك في نزال للملاكمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "إسبن" الأميركية بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيعلق على النزال بين الملاكم الأميركي إيفاندر هوليفيلد، والبرازيلي فيتور بلفور، السبت المقبل، في هوليوود بولاية فلوريدا، في حدث كبير يقام تزامناً مع إحياء ذكرى هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001.

وقالت الشبكة إن "نجل دونالد ترامب سينضم إلى والده أيضاً للتعليق على الحدث الشهير"، في وقت صرح ترامب: "أنا أحب الملاكمين العظماء والنزالات الكبيرة.. أتطلع إلى نزال ليلة السبت ومشاركة أفكاري في الصف الأول من الحلبة، لن ترغب في تفويت هذا الحدث الخاص".

وكان يفترض أن يشارك الملاكم أوسكار دي لا هويا في النزال المرتقب لكنه أصيب بفيروس كورونا، فحل هوليفيلد (58 عاماً) بدلاً منه، فيما سيكون الملاكم بلفور (44 عاماً)، البطل سابق في فئة الوزن الثقيل الخفيف.

وتم وضع صورة ترامب بين الملاكمين المخضرمين ليكون طرفاً ثالثاً رئيسياً في الحدث المنتظر، وذلك خلال الحملة الإعلانية للنزال.

يذكر أن ترامب نظم عدداً من نزالات الملاكمة في الثمانينيات والتسعينيات بصالته الخاصة التي يملكها في مدينة أتلانتيك سيتي بولاية نيو جيرسي الأمريكية، وسبق له الظهور والتعليق والمشاركة في فعاليات مرتبطة بالمصارعة الحرة.

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