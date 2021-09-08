رسميًا.. كوكا ينتقل إلى قونيا سبور التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن نادي قونيا سبور التركي، تعاقده مع المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" منتقلًا إليه من أولمبياكوس اليوناني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي قونيا سبور عبر موقع تويتر، مقطع مصور لتقديم صفقة التعاقد مع كوكا رسميًا لجماهير الفريق.

وكان يلا كورة قد علم في وقت سابق، أن قونيا سبور قد توصل لاتفاق خلال الساعات الماضية بشأن التعاقد مع كوكا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبهذا التعاقد، سيكون كوكا هو رابع اللاعبين المصريين في الدوري التركي، إلى جانب مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي، أحمد ياسر ريان مهاجم آلتاي، وكريم حافظ ظهير مالاتيا سبور.