"قد نلعب ببسام في الهجوم".. طلائع الجيش يسخر من موعد مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

انتقد عبدالحميد بسيوني مدرب فريق طلائع الجيش، موعد مباراة السوبر ضد الأهلي والمقرر له يوم 21 سبتمبر الجاري، مضيفًا أن إدارة النادي رفضت رحيل محمد بسام ومهند لاشين إلى الأهلي والزمالك.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "اللعبة الحلوة" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال بسيوني: "نحترم كل ما يصدر إلينا من تعديلات، بالرغم من عدم موافقتنا على موعد السوبر ومن المفترض أن يتم احترام ظروف جميع الأندية".

وأضاف: "لطالما نعلم أن بطولة السوبر يتم إقامتها قبل انطلاق الموسم الجديد بالدوري، فماذا لو أقيمت قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري في الخامس والعشرين من الشهر ذاته".

وتابع: "اللاعبون حصلوا على راحة بعد موسم طويل، وسنحتاج لوقت كبير حتى يعود اللاعبون للياقتهم البدنية والفنية.. أمامنا حوالي 9 أيام فقط قبل مباراة السوبر ".

وواصل مدرب الطلائع حديثه: "الفريق مازال في إطار التكوين بعد رحيل بعض اللاعبين واستقدام صفقات جديدة، عمرو مرعى وناصر منسى عادوا إلى بيراميدز، أيضًا عمرو جمال على أعتاب الانتقال إلى فاركو".

وأضاف بسيوني ساخرًا: "قد نلعب بمحمد بسام (حارس المرمى) في مركز الهجوم".

وعن اهتمام الأهلي والزمالك بضم محمد بسام ومهند لاشين، أجاب: "لم يصل للنادي أية عروض رسمية، تم استطلاع موقف اللاعبين فقط، ونقلنا الأمر لمجلس الادارة الذي رفض التفريط في الثنائي".