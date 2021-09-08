شباب بلوزداد الجزائري: لا نفاوض حسام البدري

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نفت، ليندة شباح، المتحدث الرسمي باسم نادي شباب بلوزداد الجزائري ما تردد عن وجود مفاوضات من جانب إدارة النادي مع المدرب حسام البدري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر إقالة المدرب حسام البدري يوم الاثنين الماضي من مهام تدريب المنتخب بعد التعادل مع الجابون في مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وقالت ليندة من خلال تصريحات لبرنامج بي أون تايم : "ما يتردد عن الاتفاق أو التفاوض مع المدرب حسام البدري لتدريب الفريق أمر غير صحيح، الأمر مجرد شائعة، نحن حتى لا نبحث عن مدير فني جديد."

ويواصل الاتحاد المصري المساعي الجادة من أجل التعاقد مع مدير فني جديد لخلافة البدري الذي رحل بعد عامين من توليه ناصية الأمور الفنية في منتخب الفراعنة.