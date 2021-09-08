تقارير: جالاتا سراي أغلق صفقة النني بعد معرفة مطالبة المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - منة عمر:

أكدت تقارير تركية، اليوم الأربعاء، أن جالاتا سراي تخلى عن فكرة التعاقد مع محمد النني لاعب أرسنال قبل غلق نافذة الانتقالات الصيفية.

وسبق للنني اللعب بالدوري التركي بين صفوف بشكتاش على سبيل الإعارة خلال الفترة بين سبتمبر 2019 وحتى أغسطس 2020.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" قد زعمت أمس الثلاثاء، أن جالاتا سراي التركي استفسر من أرسنال عن إمكانية التعاقد مع محمد النني إلى صفوفه.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "فاناتيك" فإن النادي تراجع عن فكرة ضم الدولي المصري قبل ساعات من غلق باب الميركاتو في تركيا.

وقالت الصحيفة، إن النادي التركي تواصل بالفعل مع ممثلي النني، إلا أن الأخير طلب الحصول على 2.5 مليون يورو بعقد يمتد لأربع مواسم.

ونقلت "فاناتيك" تصريحات لبوراك إلماس رئيس جالاتا سراي الذي رفض إتمام التعاقد مع الدولي المصري بتلك التكاليف وقال: "لن ألزم النادي بهذا العقد لمدة 4 سنوات".

جدير بالذكر أن بشكتاش تخلى هو الآخر عن فكرة التعاقد مع النني وتوجه إلى برشلونة وضم لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش على سبيل الإعارة.