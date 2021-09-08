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مصدر لمصراوي: كاف أخطر الأهلي بتحويل مكافآت السوبر والأبطال

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر داخل النادي الأهلي، تلقي إخطارًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يتعلق بتحويل المكافآت المالية الخاصة بالفوز بلقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الإخطار تضمن تحويل مبلغ مليوني و700 ألف دولار أمريكي، هي إجمالي قيمة مكافآت البطولتين.

وقال المصدر: "كاف قام بتحويل 200 ألف دولار للأهلي نظير الفوز بكأس السوبر الأفريقي علي حساب نهضة بركان، بالإضافة إلى 2.5 مليون دولار بعد الفوز باللقب العاشر لدوري الأبطال الأفريقي".

واختتم: "المستحقات دخلت حسابات الأهلي البنكية بالفعل قبل 24 ساعة فقط بعد ان طالب مسئولي القلعة الحمراء بها أكثر من مرة في الفترة الماضية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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