صدمة محتملة للأهلي بشأن كأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك محادثات تتم خلال هذه الفترة بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الياباني بشأن استضافة بطولة كأس العالم للأندية نسخة (2021).

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الاتحاد الياباني قرر عدم استضافة البطولة خلال هذه النسخة بسبب جائحة وباء فيروس كورونا (كوفيد 19).

وكان من المفترض أن تستضيف اليابان نسخة مونديال الأندية للاحتفال بالذكرى المئوية، إلا أن هذه الاستضافة مهددة بالتأجيل بسبب كورونا.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل"، إلى أن "فيفا" لم يستقر على البلد التي ستكون بديلة لليابان حيث من المفترض أن تقام البطولة في ديسمبر المقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية تصريحات من مصدر مسؤول بالاتحاد الياباني: "ما لم نضع خططًا لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع فيروس كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها".

ومن المحتمل أن تكون قطر هي البديل عند "فيفا"، خاصة بعد أن استضافة النسخة الماضية والتي شهدت تتويج بايرن ميونيخ باللقب العالمي بحسب ما جاء عبر الصحيفة البريطانية.

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل للمشاركة في البطولة العالمية للنسخة الثانية على التوالي بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة (3-0).