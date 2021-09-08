عودة لاعب ليفربول بعد أحداث غينيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

زعمت تقارير أوروبية، اليوم الأربعاء، أن الغيني نابي كيتا لاعب ليفربول الإنجليزي استقل طائرة عائدة إلى المملكة المتحدة بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته غينيا خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان كيتا ضمن قائمة المنتخب الغيني التي تشارك في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

واضطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل مباراة غينيا والمغرب بسبب الاضطرابات السياسية وأحداث العنف التي تحدث في غينيا خلال الوقت الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن كيتا استقل طائرة اليوم عائدة إلى المملكة المتحدة من أجل الانضمام لفريقه خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي وردت بشأن غلق الحدود والمطارات في غينيا.

وأوضحت الصحيفة أن ليفربول كان على تواصل مع السلطات المعنية من أجل ضمان عودة آمنة لكيتا.

وقال المتحدث باسم ليفربول في تصريحات سابقة: "نحن على اتصال دائم مع نابي كيتا ولدينا اتصالات منتظمة من خلال إدارة فريقه الوطني".

وأضاف: "نحن راضون عن سلامته وحصوله على رعاية جيدة، ومن الواضح أن الوضع متقلب وسنواصل الحوار المنتظم مع السلطات المعنية".