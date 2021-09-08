حكم يحتسب ركلة جزاء بعد 5 ثوان فقط من انطلاق المباراة

الشارقة - اميمة ياسر -

شهد لقاء منتخبي مدغشقر وتنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022"، احتساب ركلة جزاء بعد مرور 5 ثوان فقط من بداية اللقاء.

وأطلق الحكم الأوغندي، مشود صالحي، الصافرة محتسباً ركلة جزاء لمنتخب تنزانيا بعد تسبب حارس منتخب مدغشقر بخطأ.

وخرج حارس مرمى منتخب مدغشقر، ملفين أدريان، مسرعاً من مرماه، بينما كان سيمون مسوفا لاعب تنزانيا يجري والكرة أمامه، قبل أن يصطدم الأول بالمهاجم، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لتنزانيا.

يشار إلى أن اللقاء انتهى بفوز منتخب تنزانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر مجموعته التاسعة من التصفيات الأفريقية.