شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة أخيرة من جالاتا سراى لضم ديانج.. وخياران لشرائه من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت تقارير صحفية تركية عن محاولة نادى جالاتا سراى التركى الأخيرة مع الأهلى لحسم صفقة المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الأحمر قبل غلق باب الانتقالات الصيفية فى تركيا فى الثانية عشر منتصف الليلة.

ورفض الأهلى العرض الأخير لضم ديانج من الأهلى نظير 5.5 مليون دولار على سبيل البيع النهائى أو استعارته مقابل دفع 1.5 مليون دولار مع أحقية شراء اللاعب بعد نهاية مدة الإعارة مقابل 4 ملايين دولار.

وكشف موقع "YENIAKIT" التركى أن إدارة جالاتا سراي قدمت حلين لضم ديانج، الأول على سبيل الإعارة مع خيار الشراء مقابل 8 ملايين يورو، والثانى على سبيل البيع النهائى مقابل 6 ملايين دولار، وينتظر موافقة الأهلي على العرض المُقدم، قبل ساعات من غلق باب الانتقالات الصيفية منتصف الليلة.

وأكد التقرير أن جالاتا سراي قدم العرض الأخير في مفاوضاته مع الأهلي لضم ديانج ويتوقع أن يحظى بقبول الجانب المصري، بحيث يحصل النادي التركي على خدمات اللاعب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء نهاية الموسم المقبل مقابل 8 ملايين يورو يتم سدادها على 3 سنوات، لاسيما أن جالاتا سراي يحاول ضم ديانج منذ شهور، وبات قريبا من إضافة اللاعب المالي لقائمته، لاسيما مع إصرار فاتح تيريم المدير الفني للفريق التركي على ضم الدبابة المالية.

أوضح التقرير أن إدارة الأهلي كانت ترغب في بيع ديانج مقابل 10 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط محاولات من اللاعب لإقناع إدارة القلعة الحمراء لتركه وتحقيق حلم الاحتراف الأوروبى.

ويرى التقرير أن تعاقد جالاتا سراى مع ديانج سيخفف من أخطاء الدفاع ويعزز التغطية الدفاعية ويقضى على المشاكل التى يواجهها الفريق التركى فى خروج الكرة من الخلف للأمام.