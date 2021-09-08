شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام.. ضياء مدربا عاما والحضرى مدربا لحراس مرمى المنتخب وخلاف على شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر اتحاد الكرة على إسناد مهمة المدرب العام فى منتخب مصر إلى ضياء السيد المدرب العام السابق للمنتخب فى عهد الأمريكى بوب برادلى، وذلك لسابق تعامله مع معظم الجيل الحالى من لاعبى المنتخب وقت قيادته لمنتخب الشباب 2011.

كما ضمن عصام الحضرى حارس المنتخب السابق تولى منصب مدرب حراس مرمى المنتخب فى ظل عدم وجود أى منافس له فى هذا المنصب، واعتباره أحد أهم حراس مرمى المنتخب فى الفترة الأخيرة.

بينما لم يتم الاستقرار على تولى محمد شوقى منصب مدرب منتخب مصر، فى ظل وجود أكثر من اسم مرشح معه من ضمنهم حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى السابق ومعه محمد حمص لاعب الإسماعيلى السابق.

وحتى الآن لم يصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا حول هوية المدير الفنى للمنتخب المصرى وجهازه المعاون.

واقترب حسن شحاته أسطورة التدريب فى الكرة المصرية من القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق بين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

ويدعم وزير الرياضة قرار تعيين حسن شحاتة مديراً فنياً لمنتخب مصر، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة فى مجال التدريب ويعرف جيداً الكرة الأفريقية، خاصة أن المعلم حقق إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد فى مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر فى 86 مباراة، حقق الفوز فى 52 وتعادل فى 16 وخسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادى النيل عام 2011.