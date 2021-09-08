أحد الوكلاء يعرض سكولارى مدرب البرازيل على منتخب مصر

القاهرة - سامية سيد - عرض أحد الوكلاء على اللجنة الثلاثية المكلفة لإدارة اتحاد الكرة البرازيلى لويز فيليبى سكولارى، المدير الفنى الأسبق لمنتخب البرازيل لكرة القدم، لقيادة المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة خلفا لحسام البدرى، بعد قرار اتحاد الكرة بإقالته من قيادة الفراعنة، عقب التعادل مع الجابون والظهور بأداء ضعيف فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفاءهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.