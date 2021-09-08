شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.. ليبيا تتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الليبى فى تصدر المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى، وذلك بعد منافسات الجولة الثانية، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا، قبل المواجهتين المرتقبتين مع منتخب مصر فى الجولة الثالثة والرابعة تواليا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل، بالقاهرة وليبيا على الترتيب، والتى قد تحدد بشكل كبير ملامح التأهل فى المجموعة.

ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.