شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.. ليبيا تتصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح المنتخب الليبى فى تصدر المجموعة السادسة فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهى المجموعة التى تضم المنتخب الوطنى، وذلك بعد منافسات الجولة الثانية، بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا، قبل المواجهتين المرتقبتين مع منتخب مصر فى الجولة الثالثة والرابعة تواليا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل، بالقاهرة وليبيا على الترتيب، والتى قد تحدد بشكل كبير ملامح التأهل فى المجموعة.
ويحتل المنتخب الوطنى وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز فى الأولى وتعادل فى الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل فى المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.
وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى، بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ وتوجيه الشكر للجهاز الفنى والإدارى على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، وإعفاءهم من مهمتهم.
وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.
استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأي هزيمة.
وفي يوم 25 مارس 2021 قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.