شكرا لقرائتكم خبر عن حسن شحاتة يقترب من قيادة المنتخب.. ووزارة الرياضة تدعم اختياره مديرا فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب حسن شحاته أسطورة التدريب فى الكرة المصرية من القيادة الفنية للمنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد التنسيق بين أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة.

ويدعم وزير الرياضة قرار تعيين حسن شحاتة مديراً فنياً لمنتخب مصر، خاصة أنه يمتلك خبرات كبيرة فى مجال التدريب ويعرف جيداً الكرة الأفريقية، خاصة أن المعلم حقق إنجازات تاريخية مع الكرة المصرية لم يسبقه إليها أحد فى مصر أو قارة أفريقيا، بعدما توج بالثلاثية التاريخية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.

قاد المعلم منتخب مصر فى 86 مباراة، حقق الفوز فى 52 وتعادل فى 16 وخسر 18، سجل المنتخب تحت قيادته 170 هدفاً، واستقبلت شباكه 80 هدفاً.

وحقق المعلم مع المنتخب عدة ألقاب أهمها التتويج بلقب بطولة كاس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية أعوام 2006 و2008 و2010، وكذلك دورة الألعاب العربية عام 2007، ودورة حوض وادى النيل عام 2011.