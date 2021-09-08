شكرا لقرائتكم خبر عن "الأولمبية الدولية" توقف فتحى نورين لاعب الجزائر للجودو 10سنوات لانسحابه أمام لاعب إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة الأولمبية الدولية إيقاف فتحى نورين لاعب منتخب الجزائر للجودو لمدة 10 سنوات لانسحابه أمام لاعب إسرائيل خلال منافسات الجودو فى أولمبياد طوكيو 2020. وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد أعلن أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أثبتت نجاحها على الرغم من تواجد جائحة فيروس كورونا. وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن تصريحات باخ جاءت خلال حفل ​الختام الرسمى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو منذ 23 يوليو الماضى.