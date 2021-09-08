صدمة لـ الأهلي والفيفا في ورطة.. كأس العالم للأندية «مهدد»

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت تقارير صحفية يابانية أن الاتحاد الياباني لكرة القدم قد يعتذر عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية هذا العام، بسبب قيود فيروس كورونا المستجد.

وأفادت التقارير بأن الاتحاد الياباني دخل في نقاشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يحاول بدوره البحث عن بديل بعد الأزمة التي وجد نفسه بها، في ظل رغبة طوكيو الاعتذار عن استضافة الحدث.

وبالرغم من أن الاتحاد الياباني يستعد لاستضافة مونديال الأندية لأول مرة منذ 5 سنوات، إلا أن خطر زيادة الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب قيود حضور الجماهير المحتملة، جعل الجانب الياباني يعيد التفكير في الأمر.

ونقلت صحيفة "Kyodo News" عن مصدر مسئول داخل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قوله: "ما لم نضع خططاً لكيفية تنظيم الأحداث بالتزامن مع فيروس كورونا، فإن كرة القدم وكذلك الرياضات الأخرى لن تكون قادرة على الحفاظ على نفسها".

وفي حال اعتذار تقديم اليابان اعتذاراً رسمياً عن استضافة كأس العالم للأندية هذا العام، فإن البطولة قد يتم تأجيلها، خاصة وأن مسئولي الفيفا مترددين بشأن الدولة المستضيفة الاحتياطية ومواعيد اللقاءات.

يشار إلى أن الأهلي تأهل إلى كأس العالم للأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا لموسم 2020 - 2021.

وتوّج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، ليحجز مقعده في المونديال للمرة الثانية على التوالي.

وكان الأهلي حصد برونزية كأس العالم للأندية التي استضافتها قطر، مطلع العام الجاري.