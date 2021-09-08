تصفيات مونديال 2022: الدنمارك تواصل تحليقها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







كوبنهاغن: واصلت الدنمارك تحليقها في المجموعة السادسة بتحقيقها فوزها السادس من ست مباريات، وجاء بنتيجة كاسحة على ضيفتها وملاحقتها إسرائيل 5-صفر في كوبنهاغن، لتقطع بذلك شوطاً كبيراً نحو حسم التأهّل المباشر إلى النهائيّات.

وواصل المنتخب الإسكندنافي مشواره بوتيرة بدأها في كأس أوروبا حين بلغ نصف النهائي قبل الخروج على يد إنكلترا (1-2 بعد التمديد)، حاسماً اللّقاء والنقطة الثامنة عشرة في الشوط الأول بتقدّمه بثلاثية نظيفة عبر يوسف بولسن (28) وسيمون كاير (31) وأندرياس سكوف أولسن (41)، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني عبر توماس ديلايني (58) وأندرياس كورنيليوس (1+90).

وابتعدت الدنمارك في الصدارة بفارق سبع نقاط عن وصيفتها الجديدة اسكتلندا التي تقدّمت بفارق نقطة على إسرائيل بعد فوزها على مضيفتها النمسا (7 نقاط) بهدف لليندون دايكس (30 من ركلة جزاء)، مقابل هدف.

وفي المجموعة ذاتها، حقّقت جزر فارو فوزها الأول ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط بتغلّبها على ضيفتها مولدافيا 2-1.

وتقام الجولة السابعة في التاسع من الشهر المقبل حيث تحلّ الدنمارك ضيفة على مولدافيا، فيما تلعب إسرائيل في ضيافة اسكتلندا، والنمسا في ضيافة جزر فارو.