شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتحفظ على تولى حسام حسن قيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحفظ مسئولو اتحاد الكرة على تولى حسام حسن المدير الفنى الحالى لاتحاد السكندرى، قيادة المنتخب الوطنى خلال الفترة المقبلة، حيث تم استبعاد اسم العميد من دائرة المرشحين لقيادة منتخب مصر خلفا لـ حسام البدرى، بعد قرار اتحاد الكرة بإقالته من قيادة الفراعنة، عقب التعادل مع الجابون والظهور بأداء ضعيف فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويدرس اتحاد الكرة العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب والمصريين لحسم ملف المدير الفنى للمنتخب الوطنى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأسدل اتحاد الكرة الستار على مسيرة حسام البدرى مع المنتخب الوطنى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ وتوجيه الشكر للجهاز الفنى والإدارى على الفترة الماضية التى قضاها فى قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

وجاء حسام البدري على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر فى 20 سبتمبر 2019 منذ 717 يوما تقريبا، ولعب حتي الوقت الحالي 9 مباريات، منها لقاء ودى، حقق الفوز فى 5 وتعادل فى 4 مواجهات.

استهل حسام البدرى مشواره مع الفراعنة بمباراة ودية أمام بتسوانا فاز فيها بهدف دون رد، وبعدها خاض 8 مباريات لم يتعرض لأى هزيمة.

وفي يوم 25 مارس 2021 قاد حسام البدري منتخب مصر للتأهل إلى كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، وخلال القترة من 29 مارس حتى 31 أغسطس 2021، لم يخض المنتخب أي مباريات ورفض المدير الفني خوض أي مباريات ودية أو تجمعات في أجندة يونيو 2021 بالرغم من فترة الراحة للاعبي المنتخب وقتها.