شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أرقام لحسن شحاتة فى مسيرته التدريبية مع اقتراب عودته لقيادة منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر أقوى المرشحين من أجل من العودة لقيادة الفراعنة في الفترة القادمة خلفا لحسام البدرى بعدما قرر إقالته فى اجتماعه الطارئ لاتحاد الكرة وتوجيه الشكر للجهاز الفني والإداري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، وإعفائهم من مهمتهم.

ونستعرض أبرز إنجازات حسن شحاتة خلال توليه قيادة منتخب مصر في الفترة من 2004 وحتى 2011، وتحقيق العديد من الأرقام التي يصعب تكرارها في المستقبل القريب، ولم يستطيع أي مدرب غيره تحطيمها.

أرقام فى مشوار حسن شحاتة مع التدريب:

3 ألقاب لأمم أفريقيا على التوالى أهم انجازاته مع الفراعنة

2008 حصل خلال هذا العام على لقب أفضل مدرب فى أفريقيا

176 مباراة قادها مع الأندية والمنتخبات

91 انتصارا حققه خلال مسيرته التدريبية

35 تعادل حققه خلال مسيرته التدريبية

50 هزيمة تعرض لها خلال مسيرته التدريبية

8 تجارب تدريبية خاضها طوال مسيرتها أبرزها مع المنتخب الوطنى

2 تجربة تدريبية خاضها خارج مصر مع الدفاع المغربى والعربى القطرى

1 دورة حوض النيل 2011

1 لقب البطولة العربية 2007