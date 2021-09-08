وذكرت قناة "سكاى نيوز" البريطانية الناطقة بالإنجليزية أن تصريحات باخ جاءت خلال حفل ​الختام الرسمى لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى استضافتها العاصمة اليابانية طوكيو منذ 23 يوليو الماضى.

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ قد أعلن أن دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 أثبتت نجاحها على الرغم من تواجد جائحة فيروس كورونا .

شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تقرر إيقاف فتحى نورين لاعب منتخب الجزائر للجودو 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية