شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. مصطفى البدرى النسر العائد إلى ملعب التتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من جديد عاد مصطفى البدرى لاعب الانتاج الحربى سابقاً، إلى بيته الأحمر، بعد رحلة من التألق في أندية الدورى الممتاز، جعلته يلفت أنظار مسؤولو القلعة الحمراء بشدة، حيث حصل النادى الأهلي على توقيع مصطفي البدري، لمدة خمسة مواسم مقابل 7 ملايين جنيه بجانب حصول الإنتاج الحربي على خمسة لاعبين مواليد 99 من شباب الأهلي، بالإضافة لنسبة 15% من إعادة بيعه لأى نادٍ، وبذلك يصبح البدرى خامس صفقات النادى الأهلى فى الميركاتو الصيفى الحالى.

وسبق لمصطفى البدرى اللعب بين صفوف كيما أسوان ثم أسوان ومنه انتقل إلى ناشئي الأهلي (مواليد 1997) لمدة 5 مواسم، لكنه أمضى موسمًا واحدًا فقط قبل انتقاله إلى الإنتاج الحربى، وتألق البدرى تحت قيادة مدربه أحمد كشرى الذى يرتبط به بعلاقة خاصة سواء إبان قيادته الفنية لفريق أسوان أو حالياً مع الإنتاج الحربى.

مصطفى البدرى شارك خلال الموسم الماضى في 27 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفا، وصنع هدفين، وسدد 53 تسديدة من بينهم 25 تسديدة بين الثلاث خشبات، كما سجل البدرى 6 أهداف بالقدم اليمنى.

ووافق النادى الأهلي على إعارة مصطفى البدرى لاعبه الجديد لصفوف فيوتشر اف سي لمدة موسمين، بعد إتمام تعاقده مع اللاعب وذلك بهدف اكتسابه المزيد من الخبرات قبل فى ظل توفر الكثير من البدائل فى مركزه بالأهلى خلال الوقت الحالى.



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