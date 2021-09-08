مختار مختار يرد.. هل ترك غزل المحلة لتدريب المصري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

أكد مختار مختار أنه لم يترك غزل المحلة من أجل مفاوضاته مع المصري أو أي نادِ آخر، مضيفًا أن هذا ليست أخلاقياته.

وكان غزل المحلة قد أعلن في وقت سابق تولي مختار مختار المسئولية الفنية للفريق خلفا لخالد عيد، قبل أن يعتذر مختار عن عدم استكماله المهمة.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة "أون سبورت"، قال مختار: "لم أترك المحلة من أجل التفاوض مع المصري أو نادِ آخر (مينفعش)".

وتابع: "لا علاقة لي برحيل اللاعبين، لم تتوفر لي الفرصة بعد للتواصل معهم، وسألت الإدارة عن رحيل بعضهم وقيل لي إنهم لم يقوموا بالدور المطلوب منهم مع الفريق".

وأتم: "قرار رحيلي لا علاقة لي بنادِ آخر.. هذه ليست أخلاقياتي".