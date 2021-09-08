انسحاب مفاجئ للطفل المعجزة من أمريكا المفتوحة للتنس.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بشكل مفاجئ وغير متوقع، انسحب الإسباني كارلوس ألكاراز، أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس.



وتأهل الكندي فيلكس أوجيه ألياسيم إلى نصف نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، الليلة الماضية، بعد انسحاب ألكاراز صاحب الـ18 ربيعا، عندما كان متأخرا 6-3 و3-1.

ورغم أن اللاعب، الذي لقبه البعض بالطفل المعجزة، انسحب بسبب الإصابة، لكن أثناء المباراة لم تظهر عليه أي أعراض من التعب، لكن عندما كسر منافسه أوجيه إرساله في افتتاح المجموعة الثانية انهار تماما.

وخلال التبادل الأول في المجموعة الثانية، طلب ألكاراز وقتا للعلاج، لكن لم تتم معالجته، ومع تقدم أوجيه-ألياسيم 3-1، كان اللاعب الإسباني يستعد لتنفيذ إرساله، عندما أعلن عدم قدرته على اللعب.

وقال ألكاراز في تصريحات بعد نهاية المباراة: "إنها نهاية مؤلمة لبطولة رائعة، لم يكن هناك أي خيار آخر، أولا يجب علي الاعتناء بجسدي، لم أشعر بحالة جيدة للعب، لذا قررت الانسحاب".

وبعد خوض مباراتين متتاليتين من 5 مجموعات من بينهما الفوز على ستيفانوس تيتيباس في الدور الثالث، دخل ألكاراز المواجهة وهو يضع ضمادتين كبيرتين على ساقيه، وبدا أنه يفتقر للقوة والحيوية.

وقال أوجيه-ألياسيم في مقابلة على أرض الملعب بعد نهاية المباراة: "لا أعلم ماذا حدث، لم أتوقع ذلك فقد كنا نقدم مباراة جيدة، ربما كنت أركز بشكل مبالغ على أدائي، أو أنني لم أر الأمور الأخرى".

وأصبح أوجيه-ألياسيم أول لاعب كندي يبلغ نصف النهائي في منافسات فردي الرجال في أمريكا المفتوحة للتنس، حيث سيواجه الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثاني عالميا.

وانضم أوجيه-ألياسيم إلى مواطنته الكندية ليلى فرنانديز التي بلغت نصف النهائي في منافسات فردي السيدات، عقب انتصارها على إيلينا سفيتولينا.