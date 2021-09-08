شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث إعارة جنش في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس إدارة نادي الزمالك إعارة محمود عبد الرحيم جنش حارس الفريق لأي نادي في الموسم المقبل لحين تهدئة الأجواء بينه وبين كارتيرون المدير الفني للفريق ، رافضين تماما فكرة الاستغناء عنه نهائيا خاصة انه أحد كباتن الفريق.

من ناحية أخرى أعلن نادى الزمالك عن اتمام ثانى صفقاته الرسمية، بضم محمود شبانة مدافع فريق أسوان لمدة 3 سنوات مقبلة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم خط دفاع الفريق الأبيض فى الموسم الجديد.

ووقع اللاعب على العقود في حضور حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك وحسين السيد عضو اللجنة، و فاروق جعفر المستشار الفني لمجلس الإدارة.

وكانت إدارة الزمالك قد توصلت لاتفاق مع مسئولي نادي أسوان على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة وحسم ضم اللاعب رسميا، ليصبح ثانى الصفقات بعد ضم عمر كمال عبد الواحد من نادى المصرى البورسعيدى.

في سياق مختلف استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي خوض 3 وديات خلال معسكر الفريق المقرر اقامته 14 سبتمبر الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وقرر كارتيرون ان يخوض الفريق 3 مباريات ودية مبدئيا خلال معسكر برج العرب، مع إمكانية زيادتها وفقا لمواعيد بداية الموسم الجديد، وكذلك وفقا للحالة الفنية والبدنية للاعبين ومدي استجابتهم داخل المعسكر.