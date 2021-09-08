الكندية ليلى فرنانديز تواصل مفاجآتها في أمريكا المفتوحة

محمد الفلاح - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

واصلت الكندية ليلى فرنانديز مشوارها المذهل في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ببلوغ الدور نصف النهائي في إحدى المفاجآت الكبرى.



ووصلت الواعدة فرنانديز لقبل نهائي بطولة كبرى لأول مرة في مسيرتها بعد الفوز 6-3 و3-6 و7-6 على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة.

وحققت فرنانديز مفاجأة جديدة بعدما أطاحت بحاملة اللقب اليابانية نعومي أوساكا، الحاصلة على 4 ألقاب في البطولات الكبرى، من الدور الثالث.

ولم تتوقف مفاجآت فرنانديز على مدار مشوارها في البطولة، حيث أطاحت بعد أوساكا بالألمانية أنجليك كيربر الفائزة بـ3 ألقاب كبرى من الدور الرابع، قبل أن تضيف سفيتولينا لقائمة ضحاياها.

وتحلت الكندية الواعدة بالشجاعة والثبات خلال الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة، لتتفوق 7-5 على منافستها الأوكرانية وتنتزع بطاقة الظهور التاريخي في قبل النهائي.

وتلاشت آمال سفيتولينا، التي تعد من بين أفضل لاعبات لم يسبق لهن الفوز ببطولة كبرى، في الظهور بقبل نهائي البطولة أمام منافستها المصنفة الـ73 عالميا والتي احتفلت بعيد ميلادها الـ19 (الإثنين).