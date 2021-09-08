تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 8 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تقام اليوم الأربعاء 8 سبتمبر/ أيلول 2021 عدة مباريات مهمة في تصفيات كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في شتاء العام المقبل.



وتستكمل منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا بإقامة باقي لقاءات الجولة السادسة (الأربعاء).

يستأنف المنتخب الإسباني مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 عن قارة أوروبا، حين يواجه منتخب كوسوفو، مساء الأربعاء.

تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المُقرر أن يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

يخوض منتخب ألمانيا مباراة جديدة في إطار تصفيات كأس العالم 2022، حين يواجه منتخب أيسلندا مساء الأربعاء.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المُقرر أن يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يواجه بطل أوروبا منتخب إيطاليا، في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم، نظيره الليتواني، مساء الأربعاء.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المُقرر أن يتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

يستكمل منتخب إنجلترا مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022، حين يلاقي منتخب بولندا في الجولة السادسة، مساء الأربعاء.

تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المُقرر أن يتم نقلها عبر قناة "beIN Sports 1 HD".

يستضيف منتخب روسيا البيضاء نظيره منتخب بلجيكا في الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة و45 دقيقة بتوقيت أبوظبي، ومن المُقرر أن تنقل على الهواء مباشرة عبر قناة "beIN Sports 2 HD".