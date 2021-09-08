شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أمام كينيا فى أول مشوار البطولة الأفريقية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول بقيادة محمد اللقانى نظيره الكينى فى أول مشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا .

أسفر الإجتماع الفنى لبطولة أفريقيا الذى أقيم أول أمس الأثنين ،عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بجانب المغربي تنزانيا و كينيا .

وغادرت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى رواندا مساء السبت ، استعدادا لخوض المنافسات بعد تبين سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا.

وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المتواجدة فى رواندا والتى تضم كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد.

ويشارك المنتخب فى البطولة بدون خوض أى مباراة ودية خاصة فى ظل إلغاء معسكر روسيا، فضلا عن اعتذار 8 لاعبين من القوام الأساسى.