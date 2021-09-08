شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبيراميدز قبل العودة للتدريبات استعدادًا لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة سموحة فى بطولة كأس مصر يوم 25 من الشهر الجارى.

وتأتى المسحة الطبية من أجل الاطمئنان على سلامة جميع اللاعبين والجهاز الفنى وعدم تعرضهم للإصابة بفيرس كورونا، بعد فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون منذ انتهاء الدوري الممتاز والفوز الأخير على غزل المحلة بستة أهداف دون مقابل.

ومنح تاكيس جونياس لاعبي الفريق راحة سلبية لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجددا للتدريبات خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي .

فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر ، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.

فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر .