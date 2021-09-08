شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. موسيمانى يتسلم تقريرا عن تقييم نجوم الأهلى الدوليين من الجهاز المعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم الجنوب أفريقى بييتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، من جهازه المعاون اليوم تقريراً عن حالة اللاعبين الدوليين ونسب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى الأجندة الدولية، وضم منتخب مصر فى مباراتيه أمام أنجولا والجابون تسعة لاعبين من الأهلى هم محمد الشناوى وأيمن أشرف وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة ومحمد شريف وصلاح محسن وحسين الشحات، وتعرض أكرم توفيق للإصابة بكسر فى فك الوجه ليتأكد غيابه عن انطلاق فترة الإعداد بالأهلى، فيما تم استبعاد حسين الشحات من مواجهة الفراعنة أمام الجابون لمعاناته من إجهاد عضلى.

وشارك على معلول الظهير الأيسر للأهلى مع منتخب تونس وشارك اليو ديانج لاعب خط الوسط مع منتخب مالى، كما تواجد لاعب الأهلى الجديد بيرسى تاو فى مباراة منتخب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوى لمدة 77 دقيقة، قبل أن يتم استبداله وعلى نفس الوتيرة شارك لويس ميكيسونى لاعب الأهلى الجديد، مع منتخب بلاده موزمبيق أمام كوت ديفوار حتى الدقيقة 64، وتم استبداله.

وستكون بطولة كأس مصر أول التحديات التى تنتظر الأهلى بعد ضياع بطولة الدورى، حيث سيواجه الفريق نادى إنبى في دور الـ16 يوم 25 سبتمبر ، وحال الفوز ينتظر الفائز من بيراميدز وسموحة التى تقام نفس الموعد، قبل أن يواجه بتروجت فى نصف النهائي حال المرور من دور الثمانية.

ثانى التحديات هي بطولة السوبر المحلى الذى سيواجه فيها طلائع الجيش وصيف بطل كأس مصر الموسم الماضى، والتي تحدد موعد لها يوم 21 سبتمبر، والتى يدخلها الأهلي بصفة بطلا للثنائية الدوري والكأس الموسم الماضى.

التحدي الثالث سيكون على مستوى القارة بخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الرجاء المغربى والتي من المقرر لها أن تقام بالعاصمة القطرية "الدوحة" فى موعد لم يحدد بعد.

يدخل الأهلى اللقاء باعتباره بطلا لدورى أبطال أفريقيا التي توج بها على حساب كايزر تشيفز، بينما يدخل الرجاء المغربى اللقاء باعتباره بطلا للكونفدرالية على حساب شبيبة القبائل الجزائرى.

آخر التحديات التي تنتظر الأهلى هو التواجد في اليابان للمشاركة في كأس العالم للأندية، للمرة السابعة والثانية على التوالي في تاريخه، عقب حصوله على النجمة العاشرة من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أن تنطلق في شهر ديسمبر المقبل حتى الآن، وذلك بمشاركة فريق تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية.