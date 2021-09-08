شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يؤجل بدء استعدادات الموسم المقبل للسبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجل الجهاز الفني للمقاصة بقيادة محمد عبد الجليل بدء فترة الإعداد تحضيرا للموسم الجديد إلى يوم السبت المقبل، ضمن الجدول المحدد لاستعدادات الموسم الجديد، بعد الحصول على راحة كافية عقب نهاية الموسم الماضي من الدوري المصري.

ويغيب عن فترة الإعداد عدد كبير من اللاعبين بسبب الغيابات التي ضربت صفوف المقاصة للبيع أو الرحيل المجاني مثل محمود حمدي وباسم مرسي وأحمد عادل ميسي وعصام صبحي وأحمد السعيد متعب وعبد الله جمعة.

وكشف عصام سراج، مدير التعاقدات بنادى مصر المقاصة، عن مصير باسم مرسى، مهاجم الفريق، في الفترة المقبلة بعد العروض التى تلقاها مؤخراً، وقال سراج في تصريحات لأون تايم سبورت 2: باسم مرسى انضم لسيراميكا، ويتبقى فقط تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع، والمصرى لم يطلب منا ضم باسم مرسى.

وأضاف: الأزمة المادية موجودة في كل الأندية بشكل واضح، المقاصة تأثرت في الفترة الأخيرة وتعاقدنا مع لاعبين أو ثلاثة ونحتاج إلى 6 أو 8 لاعبين من لاعبى الدورى الممتاز في الفترة المقبلة.

وتابع: قربنا وجهات النظر مع بيكلى وفسخنا العقد بالتراضى وانضم للجونة، وباقى اللاعبين الذى اتخذوا طريق الشكوى يشتكون من الحقوق المالية كل الأندية تعانى من الأزمة وكنا نتمنى أن يتم الأمر بشكل ودى.

واختتم: سنجتمع خلال الأسبوع الجارى مع عبد الجليل لتحديد اللاعبين والمراكز ومحمد بد الجليل مستمر معنا، ولاعى الأهلى والزمالك قيمتهم الفنية والمالية كبيرة ومن الصعب أن نستعير لاعب من القطبين في تلك الفترة.