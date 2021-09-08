حسن شحاتة مديرا فنيا للفراعنة خلفا للبدري.. تعرف على أسماء الجهاز المعاون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

كشف الإعلامى محمد شبانة، أن اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، استقر على تعيين حسن شحاتة، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول، خلفًا لحسام البدرى الذى تمت إقالته.

وقال شبانة خلال برنامجه عبر الإذاعة إن الجهاز الفنى للمعلم سيضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ووائل جمعة مديرًا، ومحمد شوقى ومحمد حمص مساعدين وعصام الحضرى مدربًا للحراس.

وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد أكد أن اسم حسن شحاتة المدير الفنى لمنتخب مصر الأسبق، أصبح ضمن الأسماء المرشحة لتولي مهمة القيادة الفنية للفراعنة فى المرحلة المقبلة، خلفا لحسام البدري الذي أقيل مؤخرا.

وأضاف الإعلامي خلال تقديم برنامجه "ملعب أون تايم"، أن هناك أكثر من اسم مرشح لتولى تدريب منتخب مصر، من بينهم أجانب ووطنيين، لافتًا إلى أنه حتى السادسة مساء الاثنين كان الأقرب أن يتولى فينجادا مهمة تدريب المنتخب خلفًا لحسام البدرى.

وشدد شوبير على ضرورة تأجيل مواجهات قبل النهائى ونهائى كأس مصر، من أجل أن يتمكن المدير الفنى الجديد من إقامة معسكر للمنتخب، مشددًا على ضرورة الإعلان عن مدرب المنتخب خلال ساعات وعدم التأجيل أكثر من ذلك.

وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ أول أمس برئاسة أحمد مجاهد رئيس الاتحاد توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق”.

كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال ال 48 ساعة المقبلة، بعد توجه الشكر لـ حسام البدري.