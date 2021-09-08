شكرا لقرائتكم خبر عن "التقسيط" يؤجل حسم ملف فسخ الأهلى التعاقد مع جونيور أجاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الاهلى أسباب تأخر الإدارة الحمراء في حسم ملف فسخ تعاقد النيجيري جونيور أجايى لاعب الفريق رغم التفاوض بين الإدارة ووكيل أعمال اللاعب طوال الفترة الماضية، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”:"عقد أجايى مع الاهلى ينص على حصوله على 850 ألف دولار في الموسم واتفق مسئولو المارد الأحمر مع اللاعب على الحصول على 400 ألف دولار نصف قيمة الموسم الأخير في عقده مقابل فسخ العقد بالتراضى ، وهو ماوافق عليه أجايى قبل أن تقرر إدارة الأهلى صرف المبلغ للنجم النيجيري بطريقة التقسيط بحيث يحصل على 40 ألف دولار كل شهر طيلة عشرة أشهر وهو مارفضه اللاعب ولاتزال المفاوضات دائرة بين الطرفين".

وكان الأهلى قد أعلن ضم ثنائى أجنبى للموسم المقبل، هما لويس ميكيسون من سيمبا، وبيرسى تأو من برايتون، ويملك الأهلى حاليا 6 لاعبين أجانب هم على معلول، وأليو ديانج، وبدر بانون، وجونيور أجايي، ولويس ميكيسون، وبيرسى تأو، فيما تم إعارة والتر بواليا لمالاتيا سبور التركى.

ويحتاج الأهلى للتخلص من لاعب أجنبى قبل بداية الموسم المقبل، إذ تسمح لائحة القيد للدورى فى الموسم المقبل بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب ألفلسطينى على أنه لاعب مصري.

وابتعد جونيور أجايى عن مستواه منذ عودته من الإصابة ما جعله خارج حسابات الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى، خلال مباريات فريق الاهلى في الفترة الأخيرة مفضلاً الدفع بمحمود كهربا وطاهر محمد طاهر على النيجيري.

واجمالا لعب أجاي مع الاهلى 161 مباراة بكل البطولات بإجمالى 11304 دقيقة لعب سجل 41 هدفا وصنع 30 هدفا ونال 14 إنذارا، وحصد مع الأهلى 4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر وبطولتين للسوبر المحلى بجانب التتويج بدوري الابطال الافريقى مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الأفريقى.