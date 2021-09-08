شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..الطلائع يواجه شبين القناطر فى بداية ودياته استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستهل فى الخامسة عصر اليوم الأربعاء فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى أولى ودياته استعداداً للموسم الجديد بمواجهة فريق شبين القناطر باستاد جهاز الرياضة، وفضل بسيونى أن تقام المباريات الودية بشكل متدرج بحيث يواجه فريق من كلاس سى فى البداية ثم يواجه كلاس بى ثم يختتم ودياته بمواجهة أربعة فرق من الدوري الممتاز ضمن خطة رفع اللياقة الفنية والبدنية للاعبين بعد انتهاء فترة الراحة.

وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الاهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى والتى لم يتحدد موعدها بعد، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وتعاقد الطلائع حتى الان مع ثلاث صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى ، وحسم مسئولو الطلائع الثلاثى على سبيل الاعارة لمدة موسماً واحداً.

وأنهى الطلائع بطولة الدوري محتلا المركز الثامن بجدول الدوري برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.

وعلى طريقته كلاعب نجح عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش أن يترك بصمة مؤثرة كمدرب ، فمثلما نجح فى أول موسم فى صفوف نادى الزمالك فاجأ الجميع وحجز مركزًا أساسيًا، وحصل على لقب هداف الدورى برصيد 15 هدفًا بموسم 1997/1998، سار على نفس الدرب كمدرب ونجح فى انتشال الطلائع من قاع الدوري لمنطقة الأمان .

ويستحق عبد الحميد بسيونى لقب صانع النجوم فمنذ توليه مسئولية تدريب الطلائع نجح فى إعادة بريق عدد من نجوم الفريق ليخطف كل منهما الانظار ويصبح مرشحاً للإنضمام للأهلى أو الزمالك بجانب إشادة حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر بقدرات نجوم الطلائع وإعلانه متابعتهم لضمهم لصفوف الفراعنة.