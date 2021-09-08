شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يحذر من صفحة تنتحل شخصيته بفيس بوك: مليش علاقة بيها ومعرفش مين بيديرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر النجم محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب النادى الأهلى، من صفحة موثقة على فيس بوك، تنتحل اسمه وشخصيته، وتنشر بوستات من شأنها إثارة الجماهير، مؤكدة أنه ليس له بها علاقة ولا يعرف من يديرها.





ونشر أفشة صورة من الصفحة المزيفة عبر استورى حسابه على إنستجرام، قائلا: "الصفحة دى أنا ماليش علاقة بيها ولا أعرف مين بيديرها، وأنا غير مسئول عن أى حاجة بتتنشر عليها"، كما نشر فى استورى آخر، صورة من صفحته الرسمية، قائلا: "دى صفحتى الرسمية والوحيدة على فيس بوك، إن شاء الله تتوثق قريب".





واستغل النجم محمد مجدى أفشة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للأهلى للاعبيه الدوليين، عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات الفراعنة خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التى فاز فيها المنتخب على أنجولا، بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابى 1/1 مع الجابون.

ونشر أفشة، عبر حسابه على إنستجرام، صورا له وهو يعتلى المركب فى نزهة بحرية بأحد الشواطئ، صحبها بتعليق: "وقت الراحة والاسترخاء"، وذلك قبل العودة لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد والذى سينطلق بمباراة السوبر يوم 21 سبتمبر الجارى، بين الأهلى وطلائع الجيش.