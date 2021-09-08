شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة مرشح لتدريب المصري.. واتصالات من المحلة بعد اعتذار مختار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد عودة، المدير الفني لفرق المقاولون العرب وبتروجت والنصر الليبي السابق، دائرة المرشحين لتدريب فريق المصري في الموسم الجديد بعد اعتذار علي ماهر عن الاستمرار في القيادة الفنية للفريق البورسعيدي.

واستطلع وكيل لاعبين رأي محمد عودة بشأن موقفه من قبول عرض تدريب المصري وبدأ في دراسة العرض بالفعل استعدادا لدخول المفاوضات مرحلة الجدية، والموافقة على قبول المهمة باعتباره من المدربين البارزين في الكرة المصرية بالسنوات الأخيرة.

على جانب آخر، كشف مصدر أن المصري ليس النادي الوحيد الذي يرغب في التعاقد مع محمد عودة لتدريب الفريق ولكن يوجد اتصالات من قبل إدارة غزل المحلة لاستقدامه لتدريب الفلاحين في الموسم الجديد بعد اعتذار مختار مختار عن الاستمرار في تدريب المحلة وقبول المجلس استقالته، ويفاضل عودة بين المعرضين لاختيار الأنسب فيهما.

وقاد محمد عودة النصر الليبي في آخر تجاربه التدريبية، ولا يمانع في العودة للعمل في الدوري المصري في الموسم المقبل، بعد دراسة العروض المقدمة جيدا قبل الاستقرار على وجهته القادمة.