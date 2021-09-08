ملف الثلاثاء.. تعليق كارتيرون على مفاوضات النقاز مع الزمالك.. وبكاء لاعبي الأهلي بسبب "قفشة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التاي أبرز أحداث يوم الثلاثاء:

"البعض يراه هاربًا ولكن".. كارتيرون يُعلق على مفاوضات الزمالك مع حمدي النقاز

الاتحاد الليبي: الوقت ضيق لتعيين مدرب جديد لمصر.. ونتمنى استمرار المنافسة بيننا

قناة الزمالك: توصلنا لاتفاق مع النقاز

مدرب الجابون: التعادل مع مصر غير مرضي.. فقدنا الفوز بخطأ دفاعي

جاريدو: التوقيت سبب رفضي لتدريب المصري.. ومستعد لتلقي العروض

مختار مختار: رحلت عن غزل المحلة لعدم إبرام صفقات تدعم الفريق

تصفيات كأس العالم.. خسارة السودان.. وتعثر الجزائر

هالاند يسجل "هاتريك" ويقود النرويج لاكتساح جبل طارق بتصفيات المونديال

الدنمارك تحقق فوزًا كاسحًا.. وأسكتلندا تنتصر في تصفيات المونديال

ليبيا تخطف فوزًا صعبًا أمام أنجولا وتتصدر مجموعة مصر في تصفيات المونديال

أحمد عبدالقادر: سأحارب على الفرصة في الأهلي.. وموسيماني يحفزني بشكل كبير

أحمد عبدالقادر: بكيت بسبب هدف "أفشة".. وكنت أتمنى الإنضمام للمنتخب الأولمبي

رسمياً.. البنك الأهلي يضم أسامة فيصل من الزمالك

فرج عامر: أحمد عبدالقادر سيصنع الفارق مع الأهلي.. وكنت أتمنى استمراره مع سموحة

مصطفى البدري: حطمت هاتفي بعد هدف أفشة في الزمالك.. وسأكرر ما فعله الشناوي وأشرف

مختار مختار يستقيل من منصبه كمدير فني لغزل المحلة

مصدر لـ"الخليج 365": كوكا إلى قونيا سبور التركي

مران الزمالك.. جلسة كارتيرون مع اللاعبين.. الاحتفال بحازم ونبيه.. وظهور شبانة

مواعيد تقريبية.. كيف يُنهي اتحاد الكرة الدوري "الاستثنائي" الجديد؟

محمود شبانة: حققت حلم حياتي.. وسأقاتل من أجل الزمالك

مريم الهضيبي تتوج ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة على حساب هنا جودة

مصدر لمصراوي: 3 عروض لمدافع الأهلي محمد عبد المنعم

رابطة الدوري الممتاز.. فتح باب الترشيح ووضع شروط القبول

اتحاد الكرة يعلن.. موعد استئناف كأس مصر.. سوبر "الأهلي والطلائع" وانطلاق الدوري

الاستئناف تعلن موعد النظر في تظلم الزمالك

جالاتا سراي يرغب في ضم النني

رسميا.. مالاتيا سبور يعلن التعاقد مع والتر بواليا

فاركو يتعاقد مع لاعب بيراميدز