شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر بعد تتويجه ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة: اللقب الأغلى والأصعب فى حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب البطل عمر عصر عن سعادته بالفوز والتتويج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة فى منافسات الفردى، مؤكدا أن هذا اللقب هو الأصعب فى حياته، وسيظل هو الأغلى إلى قلبه لأنه أول لقب أفريقى بعدما رزقه الله بمولوده "نوح".

ونشر عصر صورة له مع ابنة وأخرى مع كأس البطولة، صحبها بتعليق: "اللقب الأغلى والأصعب فى حياتى، لقب بطل أفريقيا 2021 ليس مجرد لقب أفريقي جديد، لكنه سيظل اللقب الأغلى على قلبى عشان ده أول لقب أفريقى، بعد ما ربنا رزقني بابنى نوح، الحمد لله والشكر لله".





وحقق عمر عصر، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، بطولة أفريقيا لتنس الطاولة بعد الفوز على أورونا النيجيرى بنتيجة 4/1، فى المباراة التي أقيمت فى الكاميرون.

كما نجحت البطلة مريم الهضيبى، فى التتويج ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة، فردى سيدات، بعد الفوز على هنا جودة بنتيجة 4 أشواط لثلاثة فى مباراة ماراثونية بين بطلتى النادى الأهلى، فى البطولة التى أقيمت في الكاميرون.