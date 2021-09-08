شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: المدرب المصرى الأفضل لهذه المرحلة للمنتخب وأرشح كوبر من الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طلعت يوسف، المدير الفني لنادى الاتحاد السكندرى السابق، أن المدرب المصرى هو الأصلح في هذا التوقيت لقيادة المنتخب قبل مباراتى منتخب ليبيا المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال طلعت يوسف خلال حواره مع الإعلامى مدحت شلبى فى برنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "إقالة حسام البدرى من تدريب المنتخب في هذا التوقيت يصب في مصلحته، ولكن الهجوم على البدرى حتى الآن مبالغ فيه ويجب وقفه".

وأضاف طلعت يوسف: "حسام البدرى تهاون في حق نفسه وتنازل كثير عن عمل معسكرات أضرت بعمله مع المنتخب ووافق على اقتراحات اتحاد الكرة الذى كان يريد إنهاء الدورى، وتنازل البدرى عن معسكرات المنتخب أضرت به وبالفريق".

وتابع طلعت يوسف: "المدرب المصرى هو الأفضل لتدريب المنتخب في هذه المرحلة لأن الأجنبى سيحتاج فترة لمعرفة اللاعبين ولا يوجد وقت في هذه الفترة لأن مباراتى ليبيا بعد أقل من شهر، ولو هنجيب مدرب أجنبى أرشح هيكتور كوبر لأنه أدرى بمصر وأجواء مصر على الرغم من الانتقادات التي تعرض لها إلا أنه حقق المطلوب بالصعود لكأس العالم".

وأوضح: "أن حسام حسن وإيهاب جلال هما الأفضل لقيادة المنتخب في هذا التوقيت، وكل واحد له مميزات، وأعتقد أنهما الأصلح خاصة أن الوقت لا يسمح بمدرب أجنبى، لذلك أعتقد أنهما سينجحان مع المنتخب وقادران على إيصال المنتخب لكأس العالم".