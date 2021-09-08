شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد فى سهرة كروية مع نجمى الطلائع قبل العودة إلى فريقه التركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل مصطفى محمد تواجده فى مصر والتقى أصدقاءه السابقين فى طلائع الجيش، النجم أحمد سمير وحارس المرمى محمد بسام، فى سهرة كروية قبل العودة على تركيا والانضمام لصفوف ناديه جالاتا سراى، ونشر سمير عبر حسابه على إنستجرام صورته مع محمد بسام ومصطفى محمد.



مصطفى وبسام وسمير

وذكرت تقارير صحفية، الثلاثاء، أن نادى جالاتا سراى التركى حذر بقوة الدولى المصرى مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول المعار من الزمالك، من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى، خاصة بعد فشل انتقاله إلى بوردو الفرنسى فى آخر أيام الميركاتو الصيفى فى أوروبا.



أحمد سمير ومصطفى

وفشل انتقال مصطفى محمد للرحيل إلى بوردو الفرنسى بعد 8 أشهر فقط داخل جالاتا سراى، بسبب عدم ضم اللاعب نهائيًا من الزمالك الذى رفض الأمر تمامًا إلا بعد شرائه نهائيا.





وبحسب صحيفة "فوتوماك" التركية فإن فاتح تيريم المدير الفنى لفريق جالاتا سراى، وجه تحذيرًا لمصطفى محمد بشأن الانتباه إلى حياته الشخصية ومحاولة تنظيم حياته خلال الفترة الحالية من أجل استعادة مستواه الفنى والاعتماد عليه بعد استبعاده فى عدد كبير من المباريات.

وأضافت أن إدارة جالاتا سراى وجهت إلى اللاعب تحذيرا شديد اللهجة وهو التركيز والالتزام فى حياته الخاصة من أجل استعادة مستواه الفنى والبدنى.