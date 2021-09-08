شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مسحة طبية وقياس وزن لنجوم الأهلى استعداداً للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع اليوم الاربعاء لاعبو الاهلى لمسحة كورونا للإطمنئان على اللاعبين قبل بداية التدريبات كما يخضع اللاعبين لقياسات وزن للوقوف على حالتهم البدنية قبل بداية المران ، حيث حصل لاعبو المارد الأحمر، باستثناء الدوليين، على إجازة عقب نهاية مباراة أسوان بنهاية بطولة الدوري فى 27 أغسطس الماضى

وتحدث الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلي، عن الداعين لإقالته من تدريب المارد الأحمر بعد خسارته لقب الدورى المصرى فى الموسم الماضى أمام الزمالك. وقال مدرب الأهلى فى تصريحات لبرنامج "Sports Night Live" الجنوب أفريقى، "حسنًا، إذا كانوا يريدون طرد بيتسو، لأنه خسر 4 مباريات فى 52 مباراة، فليكن".

وأضاف موسيمانى، "أشعر بتلك الخسارة جيدًا، أنا أكرهها، أنتم تعرفونني، الجميع يعرفنى فى جنوب أفريقيا، عندما أخسر، عليكم بمتابعة مؤتمراتى الصحفية بعد المباريات ستعرفون أننى شخص مختلف تمامًا بعد الخسارة".

وتابع بيتسو، "من يحب أن يخسر؟ لست من هذا النوع من المدربين الهادئين بعد الخسارة، سأعود على الفور من أجل تحليل ما حدث لأننى لا أحب الخسارة".

وأكد مدرب الأهلى، "أشعر بالغضب الشديد تجاه أى خسارة، أعود إلى المنزل وألقى نظرة على المباراة على الفور، ما حدث فى تلك الليلة وبالتأكيد ستكون هناك رسالة لجميع اللاعبين لأننى لا أستطيع تحمل الخسارة، الخسارة ليست لها مكان لدي".

وعن دعم رئيس الأهلي له قال موسيمانى، "حسنًا، لقد لعب كرة القدم، أسطورة فى مصر، لاعب كبير، الجميع يحبه فى مصر، أعتقد أنه مر بكل تلك الصعوبات خلال مسيرته الكروية، شخص متفهم للغاية وقد تعامل مع الأمر جيدًا، نعم هناك غضب لعدم الفوز ببطولة الدوري، لكننا تصرفنا بأسلوب جيد لتقبل الأمر، ولكن الشعور مختلف لأنها البطولة الأولى التى خسرتها عكس كل ما سبق ولن أبحث عن مبررات أخرى للخسارة".

وتابع قائلا، "الإيجابيات التى يجب أن نركز عليها بعد خسارة الدورى هى تحليل ما حدث وتصحح أخطائك، وهذه هى الطريقة التى تمضى بها فى الحياة، لأن من هو الشخص المثالى والكامل فى الحياة؟".

وأتم تصريحاته قائلا، "الإيجابيات التى يجب أن نركز عليها بعد خسارة الدورى هى تحليل ما حدث وتصحح أخطائك، وهذه هى الطريقة التى تمضى بها فى الحياة، لأن من هو الشخص المثالى والكامل فى الحياة؟".

وفشل الأهلى بقيادة موسيمانى فى تحقيق اللقب السادس على التوالى فى بطولة الدورى المصري، رغم الفوز ببطولة دورى أبطال أفريقيا مرتين.