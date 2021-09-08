شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس نوفو: فوجئت بمستوى منتخب مصر أمام انجولا.. والفراعنة مرشحون للصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باتريس نوفو، المدير الفنى لمنتخب الجابون، أنه تفاجأ بالمستوى الذى ظهر به منتخب مصر فى مواجهة منتخب أنجولا وتحقيق الفوز بهدف واحد فى الجولة الأولى من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف نوفو فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" أنه تفاجأ بمستوى الفراعنة أمام أنجولا وتحقيق الفوز بهدف واحد، مشيرًا إلى أنه كان يتوقع أن يظهر المنتخب المصرى بمستوى أقوى وتحقيق نتيجة كبيرة.

وتابع المدير الفنى للجابون أنه توقع أن يقدم مباراة جيدة أمام منتخب مصر بعدما شاهد الأداء أمام أنجولا، لافتًا إلى أن فريقه قدم أداء مميزا طوال الشوطين، إلا إن النتيجة لم تكن جيدة بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بسبب خطأ دفاعى فى نهاية المباراة.

وأكد باتريس نوفو أن منتخب ليبيا ليس بالمنتخب المرعب، رغم تصدره للمجموعة، وأن المنتخب المصرى مرشح دائمًا للعودة وتصدر المجموعة.

وواصل منتخب ليبيا انتصاراته محققا فوزه الثاني على التوالي على منتخب أنجولا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب "11 نوفمبر" بأنجولا، ضمن منافسات الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها فى قطر، وهي المجموعة التي تضم المنتخب الوطني.

وبهذه النتيجة ينجح المنتخب الليبي في انتزاع صدارة المجموعة السادسة بست نقاط من مباراتين بعد الفوز على الجابون وأنجولا، قبل المواجهتين المرتقبتين مع منتخب مصر فى الجولة الثالثة والرابعة تواليا واللتان تقاما يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، بالقاهرة وليبيا على الترتيب، والتى قد تحدد بشكل كبير ملامح التأهل فى المجموعة.

ويحتل المنتخب المصري وصافة مجموعته السادسة برصيد 4 نقاط جمعهما من مباراتين أمام أنجولا والجابون، حيث فاز في الأولى وتعادل في الثانية، بينما يأتى منتخب أنجولا المتذيل في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، فيما يحتل منتخب الجابون المركز الثالث برصيد نقطة واحدة فقط.