شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت شلبي: الجماهير "فوق راسى".. ونحاول دعم السلام الكروى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى مدحت شلبى أن كلامه السابق لم يكن موجها أبدا للجماهير وإنما كان لبعض النقاد، مؤكدا: "لا يمكن أن أدخل ندا للجماهير التي أكن لها كل الاحترام".

وقال الإعلامى مدحت شلبى في تقديمه لبرنامج "مساء أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "لا يمكن أن أهاجم أي جمهور لأى ناد على الإطلاق، وكلهم فوق دماغى، وهذا الأمر لا يعد تراجعا عن كلامى لأن احترامى للجمهور أمر مفروغ منه، لأن مينفعش إطلاقا نكون ندا للجماهير ولم أخطئ في حق الجماهير إطلاقا، وكلامى كان موجها للنقاد وبعض الإعلاميين وبعض المواقع".

وأضاف مدحت شلبى: "نحاول بقدر المستطاع أن نفتح قلبنا مع بعض ولا يؤخذ الكلام في اتجاهات معينة، وكل الكلام اللى بنقوله بهدف المصلحة، ونحاول أن نرسى دعائم السلام الكروى بين الجماهير، ونحاول أن نقلل من بعض الاحتقانات التي لا داعى لها".

وتابع مدحت شلبى: "أحد النقاد أو الإعلاميين بيقول إنى زملكاوي ولعبت في ناشئى الزمالك، وهذا شرف لا أدعيه ولكن لم ألعب في الزمالك نهائي، وأنا دربت الأهلي تحت 18 سنة فترة قصيرة من قبل ولم أذكر هذا الكلام من قبل".

وكانت إدارة قنوات أون تايم سبورتس قررت وقف ظهور الإعلامى مدحت شلبى الذى يقدم برنامج مساء أون تايم سبورتس على قناة أون تايم سبورتس 2 حتى نهاية الموسم.