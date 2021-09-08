شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يستغنى عن 5 لاعبين قبل بداية فترة الإعداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، الاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك قبل بداء فترة الإعداد الجديدة استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة المستبعدين لتضم كلا من أحمد شرويدة ومحمد عصام وبهاء مجدى ومحمد مجدى وعلى صابر، وينتظر وصول اللاعبين الأجانب لتحديد مصيرهم من البقاء أو الرحيل.

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم على سبيل الإعارة.

وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الأهلى بعد الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل.

واجتمع مساء الثلاثاء اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي مع أعضاء الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بقيادة خالد جلال المدير الفني، قبل انطلاق المران الأول لفريق البنك الأهلي استعدادا للموسم الكروى الجديد.

وحرص اللواء أشرف نصار على تحفيز الجهاز الفني وطالبهم بضرورة تحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل تليق باسم نادي البنك الأهلي، وأكد ثقة مجلس إدارة النادي في القدرات للجهاز الفني واللاعبين، وفي نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفني بإظهار الوجه الحقيقي لفريق البنك الأهلي هذا الموسم.